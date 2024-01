Tennis: Djokovic est le meilleur joueur de tous les temps selon Agassi

La légende du tennis Andre Agassi a estimé que Novak Djokovic, en quête d'un 25e sacre inédit en Grand Chelem et d'un 11e Open d'Australie, était sans contestation le plus grand joueur de tous les temps, soulignant que les chiffres ne mentaient pas.

"Il y a tellement de façons de voir les choses, mais quand on les regarde sur le papier, on ne peut pas contester ce qu'il a accompli", a affirmé Agassi dans un entretien à The Australian publié dimanche, à propos du Serbe de 36 ans, qu'il a entraîné avec Radek Stepanek entre 2017 et 2018.