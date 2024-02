Tennis: à Doha, Rybakina poursuit sur sa lancée et affrontera Pavlyuchenkova en demi-finale

"J'espère que ce sera un beau match, on se connaît bien, à la fois sur et en dehors des courts", s'est projetée Rybakina, N.4 mondiale depuis son titre à Abou Dhabi, son deuxième de l'année après son succès à Brisbane, après sa victoire 6-4, 6-2 en 1 h 34 min face à Leylah Fernandez.

Breakée deux fois dans le premier set et menée 4-1, la Kazakhe a ensuite enchaîné cinq jeux pour empocher la première manche 6-4. Dans la deuxième, plus expéditive, Fernandez a sauvé plusieurs balles de break à 2-1, avant de perdre finalement son service à 3-2, puis une dernière fois à 5-2.

La Russe Anastasia Pavlyuchenkova (32e mondiale) s'était auparavant défaite de l'Américaine Danielle Collins (6e3) 7-5, 6-4, alors qu'elle ne l'avait jamais battue lors de leurs trois rencontres précédentes.

"J'ai été longtemps blessée, je suis contente de revenir et d'être capable de me battre sur tous les points, et les victoires me redonnent la confiance", a-t-elle commenté sur le court après le match.