Tennis: Félix Auger-Aliassime arrête Arthur Cazaux à Montpellier

"Merci à tous mes proches et à tout le public montpelliérain qui a répondu présent. J'aime ma ville, je vous aime, je reviendrai plus fort", a déclaré Cazaux juste après avoir rendu les armes après 2h47 de jeu.

"Je me suis battu et il y a pas mal de choses à tirer de ce match. Je ne suis pas passé loin, c'est encourageant. Le niveau est là, dans le jeu je ne suis pas à la rue face à ce genre de joueurs. Il faut continuer à bosser, monter au classement et continuer à jouer ce genre de match et de tournoi et je pense que ça va le faire", a-t-il ajouté.

Cazaux est aussi revenu sur la superbe ambiance qui a entouré son parcours dans sa ville natale. "Quand je suis rentré en France, j'ai senti qu'il y avait pas mal d'engouement. Je me suis dit qu'il y aurait sûrement une grosse ambiance et ça a été le cas. Franchement ça a été fou, j'ai pris énormément de plaisir, même dans la défaite", a-t-il raconté.

En quart de finale vendredi, Auger-Aliassime affrontera un autre Français, Harold Mayot, 144e joueur mondial et qui a bénéficié d'une invitation pour intégrer le tableau.