Tennis: Gasquet-Nadal, si loin, si proches, du début à la fin

Dans son ombre, jusqu'au bout: à quelques heures près, jeudi, Richard Gasquet a vu l'annonce de sa retraite sportive phagocytée par celle de Rafael Nadal, qui, en l'imitant, a rendu encore plus indissociable leurs carrières, quoique dénuées de rivalité et aux antipodes niveau palmarès.

"C’était probablement la confrontation la plus spéciale", se souvenait Nadal avant de retrouver Gasquet au 3e tour de Roland-Garros en 2021. "Parce que c’était la première fois, et Gasquet était incroyable. Je me distinguais déjà à cet âge en Espagne, mais je n’avais pas beaucoup joué en dehors. Même si j’ai perdu, je m’en souviens avec beaucoup d’affection."

Il faut rembobiner encore un peu plus, pour voir que le Biterrois a réussi -une fois- à prendre le meilleur sur le Majorquin. C’était à Tarbes, lors du Tournoi des Petits As, et les deux pré-ados avaient 12 ans.

Il n'en fut rien, puisqu'il a concédé 18 défaites en autant de rencontres chez les pros. Le plus souvent très sèchement, à l'image de la dernière, au 3e tour de l'US Open (6-0, 6-1, 7-5), 18 ans après la première, un peu plus accrochée (6-4, 3-6, 6-2) sur la terre battue d'Estoril (8e) en 2004.

"J'avais vu que ce n'était plus le même joueur qu'à Monaco. En sortant du match, j'avais dit à mon père qu'il allait gagner beaucoup de Grand Chelem derrière, je m'attendais peut-être pas à dix (Roland-Garros), mais cinq ou six", avait-il déclaré en 2018 à l'AFP, sans encore savoir que l'Espagnol en raflerait au total 14!

"On a joué beaucoup de matches l'un contre l'autre, on est arrivés presque au même moment sur le circuit, et on est toujours là. On a tous les deux connu des moments difficiles à cause des blessures. Mais à la fin, on prend tellement de plaisir à faire ce qu'on fait, jouer au tennis, qu'on continue tant qu'on peut. Je suis heureux de ça", se félicitait encore Nadal en 2021, à quelques heures d'infliger à son vieux compagnon de route un troisième revers (6-0, 7-5, 6-2) de rang sur la terre battue parisienne.

En 22 ans de carrière, les chiffres synthétisant la carrière de "Rafa" sont étourdissants: 92 titres remportés sur le circuit ATP dont 22 du Grand Chelem, 209 semaines à occuper le trône mondial...

Le CV de Gasquet, qui a culminé à la 7e place, est bien moins impressionnant, quoique garni de 16 tournois remportés, le dernier à Auckland en janvier 2023. Un palmarès qu'il pourra toujours tenter d'enjoliver, d'ici ses adieux à Roland-Garros en 2025, là où Nadal aurait probablement voulu faire les siens, si son corps le lui avait permis.

"Jeunes, on nous a comparés énormément de fois. Et à 18 ans, on a un peu arrêté. Plus les années ont passé, moins la comparaison a existé", retraçait encore Gasquet en 2018. "Au moins, on m'aura comparé à lui. Il me restera ça. Il n'y en a pas tant que ça!".