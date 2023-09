Tennis: Halep annonce vouloir faire appel de sa suspension pour dopage

"Je continue à m'entraîner et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour laver mon nom de ces fausses accusations et revenir sur le court", affirme la Roumaine de 31 ans, déjà suspendue provisoirement depuis près d'un an et dont la sanction court jusqu'à octobre 2026.

La première infraction retenue par le tribunal indépendant concerne la présence de roxadustat, une molécule qui stimule la production de globules rouges, dans un contrôle antidopage mené à l'US Open 2022 ; la seconde est relative à des irrégularités dans son passeport biologique, a expliqué l'organisation indépendante chargée de l'antidopage dans le tennis.

Comme depuis le tout début de l'affaire, Halep continue de clamer son innocence. "Je n'ai jamais pris aucun produit interdit intentionnellement", répète-t-elle. "Je refuse d'accepter la suspension de quatre ans", martèle-t-elle, "sous le choc" de la décision et estimant avoir fourni des "preuves irréfutables" de sa bonne foi.