Tennis: Humbert et Fils se qualifient pour le 3e tour du Masters 1000 de Shanghai

Trois des quatre Français en lice dimanche au Masters 1000 de Shanghai, Ugo Humbert, Arthur Fils et Adrian Mannarino, se sont qualifiés pour le 3e tour, en battant respectivement le Néerlandais Botic van de Zandschulp et l'Espagnol Alejandro Davidovich et le Taïwanais Tseng Chun-hsin.

Humbert, 34e au classement ATP, qui a eu besoin de trois sets, 6-4, 1-6, 6-2, pour écarter le 62e mondial, affrontera au tour suivant le Grec Stefanos Tsitsipas.