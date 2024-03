Tennis: la N.1 mondiale Swiatek bat Kostyuk et file en finale à Indian Wells

Swiatek, qui avait remporté le titre en 2022, n'a eu besoin que de 69 minutes pour l'emporter sur l'Ukrainienne Kostyuk et affrontera dimanche en finale soit la jeune star américaine Coco Gauff soit la Grecque Maria Sakkari.

Sakkari, N. 9 mondiale, battue par Swiatek lors de la finale d'Indian Wells en 2022, avait remporté le premier set 6-4 face à Gauff (N. 3), avant que la pluie n'interrompe temporairement leur match.

Swiatek et Kostyuk ont évité les averses du désert, mais ont joué sous un ciel couvert et dans des conditions froides qui n'ont pas ralenti la polonaise.

"Je pense que c'est le match le plus propre que j'ai joué ici", a déclaré Swiatek, qui a réussi 14 coups gagnants, n'a commis que six fautes directes et n'a pas eu à défendre la moindre balle de break.