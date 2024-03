Tennis: la N.2 mondiale Sabalenka sortie par Navarro en huitièmes à Indian Wells

Finaliste du tournoi l'an passé, Sabalenka, double vainqueure de l'Open d'Australie (2023 et 2024), avait déjà dû sauver quatre balles de match au tour précédent contre l'Américaine Peyton Stearns. Elle restera N.2 mondiale la semaine prochaine.

"Je me suis sentie très bien, ce n'est jamais facile ce genre de match. J'ai joué un bon tennis lors des moments importants. J'ai réussi à rester agressive même sur ses services qui sont très bons, ça m'a permis de maintenir la pression", a apprécié Navarro depuis le court.

Vainqueure du WTA 250 à Hobart (Australie) en janvier, Navarro est la joueuse du circuit qui a remporté le plus de matches cette saison (18), s'étant déjà alignée dans sept tournois.

"Je n'ai pas joué mon meilleur tennis, alors qu'elle a été excellente", a admis Sabalenka.

"Cette année je ne me suis pas sentie très bien sur les courts d'Indian Wells, j'ai essayé de m'ajuster... On va travailler sur le mouvement et j'espère être mieux à Miami."

Navarro affrontera jeudi soit la Française Diane Parry (61e mondiale) soit la Grecque Maria Sakkari (9e).