Tennis: l'ancienne N.1 mondiale Naomi Osaka se sépare de son entraîneur belge

"Quatre ans, deux (titres du) Grand Chelem et un paquet de souvenirs", a écrit la Japonaise, souhaitant "le meilleur" à son désormais ancien coach.

Avec Wim Fissette, Osaka a remporté l'US Open en 2020 et l'Open d'Australie en 2021, en plus d'avoir atteint les finales des WTA 1000 de Cincinnati (2020, abandon) et de Miami (2022).