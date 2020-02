Tennis: Djokovic en finale à Dubaï pour un cinquième titre

Le N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 de Dubaï en battant en demi-finale le Français Gaël Monfils (N.9), 2-6, 7-6 (10/8), 6-1 après avoir sauvé trois balles de match, vendredi.

Djokovic, toujours invaincu cette année, briguera un cinquième titre à Dubaï (après ceux décrochés en 2009, 10, 11 et 13) face à Stefanos Tsitsipas (N.6). Le Grec, déjà finaliste du tournoi l'année dernière, a dominé dans la première demi-finale le Britannique Daniel Evans (N.37), 6-2, 6-3.

Après la première demi-finale, où Tsitsipas n'a fait qu'une bouchée de Daniel Evans, battu en 1 h 21 min, la rencontre entre le Serbe et le Français a atteint des sommets.

Battu à 16 reprises en autant de confrontations depuis 2005, Monfils ne partait pas avec les faveurs du pronostic. Il a pourtant bien failli les déjouer, en s'offrant trois balles de match à 6 points à 3 dans le jeu décisif du deuxièm set.

Mais la fameuse peur de gagner s'est alors emparé du Français, qui a commis deux fautes directes et n'a pu retourner sur la troisième une volée du N.1 mondial, qui a ensuite égalisé à une manche partout.

Ce deuxième set, où le jeu a atteint des sommets, a duré 1 h 19 min. Presqu'autant que la totalité de la première demi-finale.

Monfils en est sorti épuisé, et la troisième manche n'a été qu'une formalité pour le Serbe, qui l'a empochée 6-1 en moins d'une demi-heure.

Auparavant, l'outsider, sur un nuage, avait survolé la première manche devant un Djokovic désarmé. Mais, alors que le Français avait à nouveau fait le break pour mener 6-2, 3-1, le "Djoker" est revenu petit à petit dans la partie, pour combler tout de suite son break de retard, gagner le droit de disputer un jeu décisif, avant de crucifier Monfils.

Le Serbe, toujours invaincu en 2020 avec 17 succès en autant de matches, a mis fin à la plus longue série d'invincibilité de la carrière de Monfils, qui avait gagné ses 12 précédentes parties -les deux séries les plus longues de victoires pour le Français remontaient à 2013 et 2016 avec 9 succès à chaque fois-.

Djokovic et Tsitsipas s'affronteront pour la cinquième fois dans une finale, et sont à égalité 2 victoires partout. Djokovic briguera à 32 ans le 79e titre de sa carrière. Tsitsipas tentera pour sa part de soulever à 21 ans son sixième trophée.