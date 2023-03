Tennis: le Russe Rublev, finaliste à Dubaï, réaffirme son hostilité à la guerre

Le Russe Andrey Rublev, 6e joueur mondial, finaliste du tournoi de Dubaï, a réitéré vendredi son appel à la paix, estimant "fou" de voir "des citoyens normaux souffrir et mourir" alors que le conflit fait rage en Ukraine.

Un an après avoir écrit un célèbre plaidoyer anti-guerre sur l'objectif d'une caméra de télévision, Rublev a exprimé son hostilité à la guerre qui sévit en Ukraine depuis un peu plus d'un an.

Dans la foulée de sa victoire sur l'Allemand Alexander Zverev, Rublev, a rendu hommage à la défunte rock star soviétique, Viktor Tsoi, en inscrivant à nouveau sur l'objectif de la caméra, le message : "Tsoi est vivant". L'artiste, membre du groupe de rock Kino, formé dans les années 1970, se voulait porte-parole d’une jeunesse qui aspire au changement en ex-URSS.

"Il est l'un des artistes d'une génération passée qui a eu un impact énorme en URSS, je pense, car sa voix était vraiment puissante", a déclaré Rublev.

"Ce n'était pas une période facile. Les paroles qu'il écrivait donnaient beaucoup d'espoir aux gens à cette époque. Je les ai écrites parce que j'ai l'impression que maintenant, il se passe des choses similaires." Tsoi est mort à l'âge de 28 ans en 1990 dans un accident de voiture près de Riga en Lettonie.