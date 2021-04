Tennis: le tournoi de Roland-Garros reporté d'une semaine (officiel)

Le tournoi de Roland-Garros, qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin, a été reporté d'une semaine, a annoncé jeudi la Fédération française de tennis (FFT) dans un communiqué.

Le tableau principal du tournoi se déroulera désormais du 30 mai au 13 juin après les qualifications disputées du 24 au 28 mai.

L'objectif, "pour cette édition 2021 de Roland-Garros, est de maximiser les chances que le tournoi puisse se jouer devant le plus grand nombre possible de spectateurs, tant pour les joueurs et joueuses que pour toute la communauté des passionnés, tout en garantissant la sécurité sanitaire de chacun", a expliqué la FFT, organisatrice de l'événement.

"Au regard de ce double objectif, chaque semaine peut s'avérer précieuse", a-t-elle insisté.

L'édition 2020 de Roland-Garros avait été reportée de mai à septembre, en raison de la pandémie, une décision de la FFT dès mars 2020 qui avait pris tout le monde de court.

Cette fois, la reprogrammation d'une semaine du tournoi du Grand Chelem disputé sur terre battue aura un impact limité sur le calendrier, même s'il n'y aura que deux semaines entre la finale de Roland Garros et le début de Wimbledon (28 juin-11 juillet).

"Je me réjouis que la concertation avec les pouvoirs publics, les différentes instances internationales du tennis, nos partenaires et diffuseurs et le travail en cours avec la WTA et l'ATP ait rendu possible le décalage d’une semaine de l'édition 2021 du tournoi de Roland-Garros, et je les en remercie", a expliqué le président de la FFT, Gilles Moretton, cité dans le communiqué.

Cette décision a reçu "le soutien total" du Grand Slam Board, l'instance qui réunit les quatre tournois du Grand Chelem.

Le N.3 mondial Rafael Nadal, roi incontesté de la terre battue, sera une nouvelle fois le grand favori d'un tournoi qu'il a déjà remporté à treize reprises.

L'édition 2021 pourrait voir le retour du Suisse Roger Federer sur la terre battue parisienne où il n'est apparu qu'une seule fois depuis 2015, en 2019, année où il avait atteint les demi-finales avant d'être stoppé par son grand rival Rafael Nadal.