Tennis: les Français font un 4/5 à Miami

En dépit de la perte du 2e set, il a été le plus constant, ne commettant que 8 fautes directes contre 26. Vainqueur à Auckland en tout début d'année, il été le plus réaliste aussi, convertissant trois des cinq balles de break qu'il s'est procurées.

Le Biterrois défiera ensuite Stefanos Tsitsipas, 3e mondial, pas dans sa meilleure forme, car souffrant d'un bras. Mais le Français de 36 ans n'a pas semblé vouloir compter dessus.

"Ouais, les mecs blessés... J'ai joué (Jannik) Sinner à Indian Wells qui n'était pas très bien au niveau du genou contre moi et derrière il a fait une demie (finale). On verra. Ce sont les meilleurs joueurs du monde. Contre Sinner j'avais fait un gros match et si je reproduis le même niveau de jeu, il faudra que l'autre soit bon. On verra ce que Tsitsipas propose, mais je pense que ça va aller pour lui quand même, sinon il ne jouerait pas", a-t-il dit à L'Equipe.