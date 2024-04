Tennis: l'Espagnole Garbiñe Muguruza, ex N.1 mondiale, met un terme à sa carrière

L'Espagnole Garbiñe Muguruza, ex N.1 mondiale (en 2017) et lauréate de deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros en 2016 et Wimbledon l'année suivante), a annoncé samedi mettre un terme à sa carrière, après plus d'une année loin des courts.

"C'est une décision que j'ai mûrie petit à petit", a-t-elle expliqué, ajoutant que les "derniers mois ont été déterminants".

"Après avoir arrêté, je suis rentrée chez moi et j'ai pleinement profité du repos. Je me sentais mieux à chaque jour qui passait et la discipline et les contraintes de la vie que j'avais délaissée ne me manquaient pas", a encore commenté l'Espagnole.

La native du Venezuela, dont le dernier titre de gloire est une victoire finale aux Masters fin 2021, a effectué cette annonce à l'approche de la cérémonie de remise des prix Laureus du sport, prévue lundi à Madrid, fondation auprès de laquelle elle jouera à l'avenir un rôle d'ambassadrice.