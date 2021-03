Tennis: Medvedev et Zverev sortis dès le premier tour à Rotterdam

Dix jours après sa finale perdue à l'Open d'Australie, le Russe Daniil Medvedev a été éliminé 7-6, 6-4 par le Serbe Dusan Lajovic dès son entrée en lice, mercredi au premier tour du tournoi ATP 500 de Rotterdam.

Cette défaite n'est pas une bonne opération pour Medvedev: en cas de finale, il aurait pu chiper la deuxième place mondiale à l'Espagnol Rafael Nadal, forfait aux Pays-Bas en raison d'une blessure au dos.

Le Russe de 25 ans, nouveau troisième mondial à la suite de ses performances en Australie et d'une très belle fin de saison 2020 (vainqueur à Bercy et au Masters de Londres), s'est incliné en deux sets face à Lajovic, 27e mondial.

Particulièrement tendu, il n'a jamais semblé rentrer dans son match, en attestent ses huit doubles fautes et 25 fautes directes commises en 1h34 de jeu. Fou de rage après avoir concédé le break à 5-4 au deuxième set, Medvedev en a même fracassé sa raquette.

Lajovic affrontera au deuxième tour le Croate Borna Coric, 26e mondial, vainqueur 6-4, 7-6 du Néerlandais Botic Van de Zandschulp, bénéficiaire d'une wild card.

Autre surprise dans le tableau: la défaite au premier tour de l'Allemand Alexander Zverev (7e mondial), battu par le Kazakh Alexander Bublik 7-5, 6-3.

Zverev, quart de finaliste à l'Open d'Australie, s'est fait surprendre en deux sets et seulement 1h19 de jeu par Bublik (43e mondial), qui restait sur une finale perdue dimanche à Singapour.

Bublik affrontera au deuxième tour l'Américain Tommy Paul, tombeur mercredi de l'Italien Lorenzo Sonego (6-4, 7-6).

Dans un autre match du premier tour, le Belge David Goffin (N.6), vainqueur dimanche à Montpellier de son cinquième titre sur le circuit ATP, a facilement disposé de l'Allemand Jean-Lennard Struff en deux sets 6-4, 6-0.

En début de soirée, le deuxième tour a débuté par un succès au bout du suspense pour le Japonais Kei Nishikori face à l'Australien Alex De Minaur, 6-3, 2-6 et 7-5 au troisième set.

Bien plus facilement, le Russe Andrey Rublev (N.4) a renvoyé aux vestiaires, en deux sets (7-5, 6-2), l'ex-numéro 1 mondial Andy Murray. L'Écossais de 33 ans n'est plus que 123e au classement ATP après deux années de blessures et de galères.