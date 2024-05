Tennis: à moins d'un mois de Roland-Garros, le retour de flamme de Nadal ?

"C'était une journée émouvante, inoubliable, mais ma carrière continue. J'ai des objectifs personnels dans les prochaines semaines et je veux explorer si j'ai une chance de les atteindre", insiste l'Espagnol aux 22 sacres en Grand Chelem.

"Mon chemin raquette en main n'est pas fini" : au soir de ses adieux à Madrid, Rafael Nadal a laissé entrevoir une flamme revigorée, éloignée du discours teinté de fatalisme qu'il tenait une semaine plus tôt. Prometteur pour Roland-Garros ?

C'est la condition sine qua non pour nourrir l'espoir, car quand son corps le laisse tranquille, il sait généralement quoi faire raquette en main.

Disputer quatre matches en six jours et en gagner trois de suite, accumuler huit heures de jeu, jouer deux semaines d'affilée sur le circuit (avec Barcelone) : tout ça, Nadal n'en avait plus eu le loisir depuis l'été 2022.

"Même si aujourd'hui (mardi) il y avait un peu de fatigue musculaire et quelques petites choses, rien de grave, mon corps a résisté à plusieurs heures de compétition à haut niveau, c'est le plus important pour moi", retient-il après sa défaite en huitièmes de finale face au Tchèque Jiri Lehecka (7-5, 6-4).

"Je dois retrouver la confiance dans mon corps, a-t-il expliqué trois jours plus tôt, le jour de sa victoire contre le N.11 mondial Alex de Minaur - sa première face à un joueur du top 20 depuis quasi un an et demi. Je dois être convaincu que mon physique va répondre."