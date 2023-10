Tennis: Monfils écarte Mannarino et fonce en demie à Stockholm

L'instant suédois se prolonge pour Gaël Monfils, vainqueur vendredi d'un duel franco-français contre Adrian Mannarino 7-5, 7-6 (7/3) et qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Stockholm, qu'il a déjà remporté en 2011.

Le Parisien, 140e mondial, qui tente à 37 ans un retour au plus haut niveau après des blessures à un pied et à un poignet ayant empoisonné son début de saison, n'avait plus atteint le dernier carré d'un tournoi depuis Adélaïde en janvier 2022 - où il avait remporté son dernier titre.