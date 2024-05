Tennis: Monfils, en panne de confiance sur terre battue, chute d'entrée à Rome

Gaël Monfils n'est pas surpris par son élimination dès le 1er tour du Masters 1000 de Rome face au Brésilien Thiago Monteiro 6-2, 7-5: "Cela fait des années que je le dis, je ne joue pas bien sur terre battue", a-t-il expliqué mercredi.

Après une première manche à sens unique bouclée en 36 minutes, Monfils, 37 ans, a fait jeu égal avec son adversaire, 106e mondial, dans le second set, avant d'être breaké à 5-5 et de capituler après une heure et 26 minutes de jeu.