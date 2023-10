Tennis: Monfils file en finale à Stockholm

Le Français Gaël Monfils s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi ATP 250 de Stockholm, qu'il a déjà remporté en 2011, en écartant le Serbe Laslo Djere (35e mondial) 7-5, 6-2 en 75 minutes.

Le Parisien, 140e mondial, qui tente à 37 ans un retour au plus haut niveau après des blessures à un pied et à un poignet ayant empoisonné son début de saison, n'avait plus atteint la finale d'un tournoi depuis 21 mois. C'était à Adélaïde et il y avait remporté son dernier titre.