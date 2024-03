Tennis: Monfils le marathonien passe en huitièmes à Indian Wells

3h12, c'est un bon chrono pour un vrai marathon, et surtout synonyme de belle bagarre pour un match de tennis en deux sets gagnants.

Habitué des scénarios fous et des renversements de situation, favorables ou non en plus de 20 ans de carrière, Gaël Monfils a sué pour remporter son troisième match dans le désert californien.

Souvent en difficulté sur son service, le Tricolore a cumulé 12 doubles fautes, dont une pour offrir le tie-break du premier set, et a dû défendre 21 balles de break pendant la partie, ne concédant finalement que trois fois sa mise en jeu.