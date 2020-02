Tennis: Monfils se joue de Gombos et file en demie à Montpellier

Gaël Monfils s'est qualifié pour les demi finales du tournoi ATP 250 de Montpellier en battant le Slovaque Norbert Gombos en deux sets 6-3, 6-4, vendredi dans l'Hérault.

Monfils, tête de série numéro 1 de l'Open du Sud de France et neuvième à l'ATP, n'a pas reproduit le scénario de son match de la veille lorsqu'il avait concédé le premier set à Adrian Mannarino, avant de se reprendre (4-6, 6-1, 6-4).

Face au 104e joueur mondial, le Français a pris le dessus rapidement, breakant d'entrée, maintenant une pression constante sur Gombos pour ne plus être inquiété et finir par s'imposer en une heure et quart sur sa seconde balle de match.

Le Parisien, vainqueur en 2010 et 2014 du tournoi de Montpellier, affrontera en demi finale samedi le Serbe Filip Krajinovic (44e ATP), qualifié aux dépens de Grégoire Barrère (6-2, 7-5).