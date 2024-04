Tennis: Nadal affrontera Cobolli pour son retour à la compétition à Barcelone (tournoi)

Rafael Nadal, qui n'a plus joué en compétition depuis plus de trois mois, fera son retour sur la terre battue du tournoi ATP 500 de Barcelone, où il affrontera au premier tour, la semaine prochaine, l'Italien Flavio Cobolli, selon le tirage au sort effectué samedi.

L'Espagnol de 37 ans, aux 22 titres du Grand Chelem et redescendu à la 646e place mondiale, s'était blessé à une cuisse début janvier au tournoi de Brisbane et avait ensuite déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Il a également dû renoncer à disputer les Masters 1000 de Doha, Indian Wells et Monte-Carlo où il espérait faire son retour, invoquant à chaque fois la même raison: "Mon corps ne me le permets pas."