Tennis: Nadal ne veut plus exiger de lui-même le maximum

"J'ai intériorisé, dit-il, ce que je me suis imposé toute ma vie, exiger de moi le maximum. A présent, j'espère vraiment être en mesure de ne plus le faire, de ne plus exiger de moi le maximum, d'accepter que les choses seront très difficiles au début, de me donner le temps nécessaire, de me pardonner si les choses tournent mal au début, ce qui est une très forte possibilité."

Mais le compétiteur reste à l'affût. "Il y aura peut-être un avenir pas trop lointain où les choses pourront changer si je garde l'enthousiasme, l'esprit de travail et si le physique répond", conclut-il.