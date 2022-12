Tennis: Nadal perd son premier match de l'année

Rafael Nadal s'est incliné samedi contre le Britannique Cameron Norrie (3-6, 6-3, 6-4) lors de son match de reprise comptant pour la United Cup, le tournoi mixte ATP servant à préparer l'Open d'Australie dont l'Espagnol est le tenant du titre.

Le N.2 à l'ATP, qui ne s'était jamais incliné face au 14e joueur mondial lors de leur quatre précédents affrontements, a notamment connu des difficultés sur son 1er service lors d'un match qui a duré 2 heures 44 minutes.

"Ce n'est pas du tout désastreux", a toutefois relativisé le joueur. "Je peux et je dois faire mieux mais comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup joué jusque-là. Lui, je crois qu'il avait joué il y a deux jours et c'est un avantage".

"Ensuite, il faut que je travaille physiquement pour être plus rapide, plus solide, faire moins de fautes, améliorer ma prise de décisions et jouer plus longtemps. Je peux m'améliorer, l'Open d'Australie ne commence pas avant deux semaines", a-t-il ajouté avant d'affronter lundi l'Australien Alex de Minaur (N.24).

L'Espagnol de 36 ans, qui a remporté en 2022 l'Open d'Australie puis un nouveau Roland-Garros pour porter à 22 le record de victoires en Grand Chelem, avait déjà connu une fin d'année 2022 en demi-teinte, à l'image de son élimination prématurée au 1er tour lors du Masters début novembre.

"Les derniers mois n'ont pas été faciles pour moi", avait-il reconnu mercredi, après avoir souffert lors de la seconde partie de saison précédentes de douleurs récurrentes à un pied et d'une déchirure abdominale. "Mon principal objectif est maintenant de retrouver de bonnes sensations sur le court, être compétitif".