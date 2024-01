Tennis: Nadal, pour son retour, cale en quart de finale à Brisbane

Rafael Nadal, qui effectuait à l'occasion du tournoi de Brisbane son retour après presque un an d'arrêt dû à des blessures et deux opérations, a calé en quarts de finale devant l'Australien Jordan Thompson (55e), vainqueur 5-7, 7-6 (8/6), 6-3 d'un ex-N.1 mondial qui s'est éteint physiquement dans le dernier set, vendredi.

Mais celui-ci, en champion qu'il est toujours, a réagi immédiatement en prenant le service adverse dès le jeu suivant. Alors qu'il servait pour revenir à six jeux partout, le mental de Thompson s'est ensuite craquelé: une double faute, un revers dans le filet, sa raquette jetée par terre, et l'Australien s'est retrouvé mené 0-40, offrant le set à Nadal sur une nouvelle balle dans le filet.

Dans le deuxième set, le Majorquin a eu des occasions, d'abord de faire le break, puis de plier la rencontre en deux manches en obtenant trois balles de match. Mais il n'a pas su saisir sa chance, ouvrant la porte à un retour de Thompson.

Très accrocheur, ce joueur de 29 ans qui n'avait pas remporté le moindre set lors de leurs deux précédents face-à-face, est parvenu à égaliser à une manche partout.

Le troisième set a été fatal à Nadal: vainqueur en deux manches lors des deux premiers tours, l'Espagnol, éloigné de la compétition pendant trop longtemps, a alors manqué de carburant.

Le revenant a même subi une petite alerte lorsque, après avoir expédié un retour dans le filet permettant à Thompson de confirmer un break précoce et de mener 4-1, il a gagné précipitamment les vestiaires pendant quelques minutes.

Malgré l'inquiétude née de ce passage au vestiaire, et malgré la défaite, Nadal peut néanmoins nourrir des motifs de satisfaction: s'il a paru un peu rouillé sur certaines courses vers l'avant, si son service a été défaillant, il a soutenu de longs échanges et retrouvé de sa superbe sur certains points, dont ce smash en reculant et ce coup de patte de revers pour aller cueillir une amortie de Thomson à 4-4 dans le deuxième set, ou ce passing croisé de revers en bout de course au début du troisième set.

Comme aux plus beaux jours.

Thompson affrontera en demi-finale Grigor Dimitrov (14e), l'un des hommes en forme de la fin de saison dernière, qui semble démarrer l'année aussi bien qu'il a terminé la précédente, avec une finale à Paris.