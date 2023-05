Tennis: Nadal renonce aussi à Rome, à trois semaines de Roland-Garros (réseaux sociaux)

Rafael Nadal, blessé à un muscle de la hanche depuis l'Open d'Australie en janvier, ne participera pas non plus au tournoi de Rome la semaine prochaine, le dernier des trois Masters 1000 sur terre battue avant Roland-Garros (28 mai-11 juin), a-t-il annoncé vendredi sur les réseaux sociaux.

"Je suis désolé d'annoncer que je ne vais pas pouvoir être à Rome", écrit Nadal (36 ans), déjà forfait à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid depuis le début de la saison sur ocre. "Malgré une amélioration constatée ces derniers jours, je n'ai pas pu m'entraîner à haut niveau pendant de longs mois, le processus de récupération demande du temps et je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter et de continuer à travailler", poursuit l'Espagnol aux quatorze trophées record à Roland-Garros.