Tennis: Nadal réussit son entrée en lice à Madrid pour sa dernière participation

Nadal n'a jamais été mis en danger par le jeune invité américain de 16 ans, trop fragile à l'échange malgré une puissance considérable, et s'est imposé en 64 minutes. Comme à Barcelone la semaine dernière, pour sa rentrée après un énième coup d'arrêt et trois mois d'absence, l'Espagnol aux 22 sacres en Grand Chelem affrontera au deuxième tour l'Australien Alex de Minaur, 11e mondial et d'un tout autre calibre.

"Je jouerai à Paris si je sens que je suis suffisamment prêt. Sinon, ça n'a pas de sens", avait tranché le Majorquin, que son corps déglingué empêche en fait de jouer comme il l'entend depuis l'été 2022.

Après son entrée en matière gagnante jeudi, "c'était correct", a estimé "Rafa". "Ça me donne une occasion de plus de jouer ici à Madrid et ça veut dire beaucoup pour moi."

A propos de son prochain tour contre De Minaur, attendu samedi, "je suis heureux d'entrer sur le court une fois de plus, j'ai envie de le faire du mieux possible, je vais essayer d'être le plus compétitif possible", a-t-il déclaré.