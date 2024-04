Tennis: Nadal sera scruté pour son retour à Barcelone

"Vous n'avez que la sensation visuelle, vous n'avez pas la sensation de sa balle. Moi, quand je joue contre lui, mes six sens sont activés et je considère qu'il est le défi ultime sur terre. Ce qu'il a maintenant, en fin de carrière et qu'il n'avait pas auparavant, c'est l'expérience. Il sait gagner des points et prendre le dessus en s'économisant plus qu'avant", développe le Grec.

- Déconvenues -

Reste que Nadal n'a plus gagné de tournoi depuis son extravagant 14e titre à Roland-Garros en juin 2022, qui lui avait permis de porter à 22 le record de titres du Grand Chelem (dépassé depuis par les 24 de Djokovic).