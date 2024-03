Tennis: Novak Djokovic se sépare de son entraîneur Goran Ivanisevic

"Goran et moi avons décidé d'arrêter de travailler ensemble il y a quelques jours", a posté le "Djoker" sur son compte Instagram.

"Je me souviens clairement du moment où j'ai invité Goran à faire partie de mon équipe", a rappelé Djokovic.

"Notre entente sur le court a connu des hauts et des bas, mais notre amitié a toujours été solide comme le roc", explique le joueur de 36 ans dans ce message.

"C'était en 2018, et Marian (Vajda) et moi cherchions à innover et à apporter un peu de magie au service pour notre duo".

"En fait, nous n'avons pas seulement apporté le service, mais aussi beaucoup de rires, de plaisir, de classements n°1 en fin d'année, de records à battre et 12 autres Grands Chelems (et quelques finales) au compteur depuis lors", a-t-il souligné au sujet de sa collaboration avec Ivanisevic.

Ce dernier a réagi sur Instagram en partageant une photo publiée en 'story' par Novak Djokovic, où le Serbe le remercie "pour tout".