Tennis: Osaka prend sa revanche sur Garcia, Swiatek se balade à Doha

La Japonaise Naomi Osaka, ex-N.1 mondiale, a battu Caroline Garcia (21e) 7-5, 6-4 au 1er tour du tournoi WTA 1000 de Doha, et pris sa revanche sur la Française qui l'avait éliminée le 15 janvier au premier tour de l'Open d'Australie.

Face à Osaka, actuelle 747e joueuse mondiale, qui a amorcé début janvier un retour après plus d'un an sans jouer - une période pendant laquelle elle a mis au monde un enfant -, la N.1 française, plus solide dans l'échange, a obtenu les trois premières balles de break à 1-1, qu'Osaka a toutes sauvées par des coups gagnants.