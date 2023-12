Tennis: Osaka vise les JO de Paris et veut gagner d'autres titres du Grand Chelem

La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, ex-N.1 mondiale éloignée du circuit depuis plus d'un an, a affiché vendredi son ambition de revenir au premier plan en 2024, en participant aux JO de Paris et en gagnant d'autres titres du Grand Chelem.

"Je veux clairement gagner d'autres Grands Chelems, en mettant je suppose l'accent sur Roland-Garros et Wimbledon (qu'elle n'a jamais remportés, NDLR), et participer aussi aux JO de Paris", a déclaré Osaka, 26 ans, à la chaine de télévision japonaise NHK.