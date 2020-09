Tennis: Paire chute d'entrée face à Sinner à Rome

Benoît Paire, pour son retour sur les courts après être resté à l'isolement aux États-Unis après un test positif au nouveau coronavirus, a été facilement battu lundi par l'Italien Jannik Sinner (2-6, 1-6) au 1er tour du Masters 1000 de Rome.

Le Français (24e mondial) est apparu fébrile et à bout de nerfs, jetant plusieurs fois sa raquette dès le début du match, face au jeune Italien de 19 ans (81e) qui a déroulé de son côté un jeu précis sans avoir à forcer.

Il a fallu à peine plus d'une heure (1H04) à Sinner pour assurer sa place au 2e tour face au Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série N.3.

Exclu de l'US Open fin août après son test positif au nouveau coronavirus, Benoît Paire avait dû rester confiné dans sa chambre d'hôtel new-yorkaise avant de pouvoir rentrer en France la semaine dernière.

Dimanche soir, le joueur, qui souhaitait avoir 24 h de plus pour retrouver le rythme, s'en était violemment pris aux organisateurs du tournoi de Rome en fustigeant sur Twitter une "programmation de merde": "J'ai fait une seule demande, c'est de jouer mardi pour avoir un jour de plus d'entraînement avec ce qu'il m'est arrivé à New York, et comme je joue un Italien vous me mettez Lundi!!"

En conférence de presse après le match, Paire a toutefois assuré "relativiser" cette défaite, au vu de son manque de préparation.

"Pour moi, c'était un bon entraînement, je voulais pouvoir jouer une heure, c'est bien pour la suite, je reviens en forme", a-t-il indiqué, soulignant n'avoir eu qu'une séance d'entraînement pour "taper la balle" depuis son retour en Europe et quelques séances de "physique" à Roland-Garros.

"Je me suis accroché, j'ai fait ce que j'ai pu", a-t-il ajouté.