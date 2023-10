Tennis: à Paris, Djokovic de retour aux affaires

Fraîchement auréolé d'un 24e titre majeur -- record absolu de l'Australienne Margaret Court égalé -- conquis à l'US Open mi-septembre, "Nole" avait reçu un accueil si mémorable et enfiévré à Belgrade, au balcon de l'hôtel de ville aux côtés de ses compatriotes basketteurs vice-champions du monde, qu'il en avait été ému aux larmes.

Un mois et demi après son 24e sacre historique en Grand Chelem, le N.1 mondial Novak Djokovic lance la dernière ligne droite de sa saison au Masters 1000 de Paris qui débute lundi, avant le Masters à Turin mi-novembre.

On l'a aperçu fin septembre, la raquette de tennis troquée contre un club de golf, mais toujours compétiteur dans l'âme: c'est lui qui a remporté une épreuve réservée aux personnalités organisée en marge de la Ryder Cup près de Rome, associé à l'ex-footballeur gallois Gareth Bale, sous la supervision de l'Ecossais Colin Montgomerie, ancien N.2 mondial de golf.

Il avait dans la foulée fait une incursion victorieuse en Coupe Davis, en Espagne, à Valence, avant d'appuyer sur le bouton pause pour six semaines.

"Je n'ai pas le même niveau au golf qu'au tennis", a toutefois souri en conférence de presse samedi celui qui approche du cap vertigineux des 400 semaines passées sur le trône du tennis mondial (il entamera sa 397e lundi).

S'il a zappé la tournée asiatique automnale, Djokovic ne s'est pas pour autant tourné les pouces: outre sa reprise de l'entraînement pour la fin de saison, le trentenaire serbe a consacré une partie des dernières semaines à entamer, déjà, sa préparation d'avant-saison pour 2024, a-t-il expliqué.

D'ici là, dans la salle de l'est parisien, où il détient le record de titres avec six victoires (2009, 2013, 2014, 2015, 2019 et 2021), le finaliste sortant reprendra son duel pour la place de N.1 mondial en fin d'année avec son jeune rival Carlos Alcaraz.