Tennis: Paul étourdit Hurkacz et s'offre une première demi-finale à Rome

Avant d'arriver à Rome, Paul, 26 ans, n'avait joué que deux matches sur terre battue à Madrid, tournoi qui marquait son retour sur le circuit après une blessure à la hanche qui l'avait obligé d'abandonner durant son entrée en lice au Masters 1000 de Miami.

"Ma blessure à la hanche à Miami est survenue à un moment où je jouais sans doute mon meilleur tennis", a-t-il rappelé.

"Mais je commence à me sentir de plus en plus à l'aise sur terre battue. Je prends plus de plaisir cette saison, je ne me plains plus des rebonds, j'ai une approche plus relax de cette surface et c'est ce qu'il faut pour que cela fonctionne sur terre à mon avis", a-t-il poursuivi.