Tennis: pour ses vingt ans, Alcaraz s'offre une nouvelle finale à Madrid

Le protégé de Juan Carlos Ferrero, blessé pour l'Open d'Australie et qui n'a lancé sa saison qu'en février, visera déjà son quatrième titre en 2023, après Buenos Aires et Barcelone déjà sur terre battue, et le Masters 1000 d'Indian Wells entre les deux.

- Prometteur pour Roland-Garros -

Il confirme jour après jour ses excellentes dispositions sur ocre : le voilà désormais à 18 victoires pour une seule défaite (en finale à Rio) sur la surface en 2023. Prometteur à trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin).

Interrogé sur la liste des favoris à date, le Murcien en a cité quatre, "il y a (Stefanos) Tsitsipas, (Novak) Djokovic est toujours favori, +Rafa+ (Nadal, blessé depuis mi-janvier) s'il y est, ce sera toujours son tournoi" et lui-même. "Je me mets dans cette liste, parce que je joue à un bon niveau, j'ai des bons résultats et de la confiance", sourit-il. Même s'il "ne (se) sen(t) pas comme le meilleur joueur de tennis au monde", disait-il quelques instants plus tôt.