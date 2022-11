Tennis: première finale en Masters 1000 pour Rune à Paris, fin de série pour Auger-Aliassime

Le jeune Danois Holger Rune s'est qualifié pour sa première finale en Masters 1000 à Paris, en prenant sa revanche et en mettant fin à la série gagnante du Canadien Félix Auger-Aliassime 6-4, 6-2 samedi.

Rune, 19 ans et 18e mondial, défiera l'ex-N.1 mondial Novak Djokovic ou le N.5 mondial Stefanos Tsitsipas en finale dimanche. Auger-Aliassime (8e), qui visait un quatrième trophée en quatre semaines après ses titres à Florence, Anvers et Bâle, voit sa série de matches gagnés consécutivement s'arrêter à seize. Il s'était imposé aux dépens du Danois en finale du tournoi suisse dimanche dernier.

"Je voulais jouer différemment de la dernière finale (à Bâle). Il fallait que je sois agressif, je pense y être parvenu. C'est à chaque fois moi qui ai pris le contrôle. Le score le prouve", s'est félicité Rune.

Le jeune Scandinave enchaîne une quatrième finale consécutive en six semaines. Jusque-là, il en a remporté une, à Stockholm, et perdu deux, à Sofia et donc Bâle.

Rune vit une semaine de rêve dans la salle parisienne : il vient d'y signer quatre victoires de suite aux dépens de joueurs du Top 10. Dans l'ordre, Hubert Hurkacz, Andrey Rublev, le N.1 mondial Carlos Alcaraz - qui a abandonné en fin de deuxième set, blessé aux abdominaux - et "FAA".

Samedi après-midi, Rune a très vite pris l'ascendant sur le Québecois de 22 ans et n'a jamais desserré son étreinte.

Plus entreprenant, plus précis, plus véloce, particulièrement percutant en retour de service, audacieux au filet, il a rapidement pris les devants 3 jeux à 1 pour ne plus jamais être rattrapé.

Visiblement émoussé par la quantité considérable d'efforts fournis depuis mi-octobre, Auger-Aliassime est au contraire apparu comme au ralenti, avec un temps de retard, approximatif dans son placement, et souvent pris de vitesse. Au point de n'obtenir aucune balle de break durant toute la partie.

Bondissant et explosif d'un bout à l'autre du match, Rune a empoché la première manche en 44 minutes, puis s'est définitivement échappé 4 jeux à 0 dans la seconde. Il s'est finalement imposé en moins d'1h30 min.

Classé au-delà du Top 100 début 2022, le Danois va grimper au moins aux portes du Top 10 lundi.

Plus qu'un lot de consolation pour Auger-Aliassime, le Montréalais va s'installer lui au 6e rang mondial, son meilleur classement, et s'apprête à disputer pour la première fois de sa carrière le Masters de fin de saison, du 13 au 20 novembre à Turin, en Italie.