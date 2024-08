Tennis: Rafael Nadal ne jouera pas l'US Open

"Je ne pense pas que je serais capable d'être à 100% cette fois" (à New York), a déclaré Nadal sur X, sans donner d'indication sur la poursuite ou non de sa carrière après la Laver Cup, alors que la question de sa retraite se pose depuis des mois.

Après son élimination en simple, il avait déclaré qu'il prendrait "les décisions qu'il faut après les JO" "en (s)'appuyant avant tout sur (ses) envies et (ses) sensations".

Blessé à l'Open d'Australie en janvier 2023, le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, dont quatre US Open, a été éloigné pendant près d'un an des courts et n'a depuis jamais retrouvé son niveau d'antan à cause d'une succession de pépins physiques et de forfaits. Il est 159e au dernier classement mondial.

Après son élimination au premier tour de Roland-Garros en juin par l'Allemand Alexander Zverev, il avait toutefois évoqué une éventuelle dernière apparition en 2025 dans son tournoi fétiche (14 victoires).