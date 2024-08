Tennis - Résultats de mercredi

MESSIEURS:

Simple: 3e tour (1/8 finales): Stefanos Tsitsipas (Gre/8) - Sebastian Baez (Arg/12) 7-5, 6-1; Novak Djokovic (Ser/1) - Dominik Koepfer (All) 7-5, 6-3; Tommy Paul (USA/9) - Corentin Moutet (Fra) 7-6 (8/6), 6-3; Lorenzo Musetti (Ita/11) - Taylor Fritz (USA/7) 6-4, 7-5; Carlos Alcaraz (Esp/2) - Roman Safiullin (Rus) 6-4, 6-2; Felix Auger-Aliassime (Can/13) - Daniil Medvedev (Rus/4) 6-3, 7-6 (7/5); Casper Ruud (Nor) - Francisco Cerundolo (Arg) 6-3, 6-4; Alexander Zverev (All) - Alexei Popyrin (Rus) 7-5, 6-3

Double: 1/4 finales: Tomas Machac/Adam Pavlasek (Tch) - Kevin Krawietz/Tim Puetz (All/2) 3-6, 6-1, 10-5; Matthew Ebden/John Peers (Aus) - Dominik Koepfer/Jan-Lennard Struff (All) 7-6 (7/2), 7-6 (7/4); Taylor Fritz/Tommy Paul (USA/3) - Robin Haase/Julien Rojer (P-B) 6-3, 6-4; Austin Krajicek/Rajeev Ram (USA) - Carlos Alcaraz/Rafael Nadal (Esp) 6-2, 6-4