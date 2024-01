Tennis: retour gagnant et encourageant pour Nadal

Le poing toujours rageur et les frappes dévastatrices, Rafael Nadal a signé mardi à Brisbane un retour gagnant et expéditif à la compétition en dominant Dominic Thiem, pour son premier match officiel en simple depuis près d'un an.

"C'est un jour émouvant et important pour moi après probablement l'une des années les plus difficiles de ma carrière de tennisman", a déclaré l'ex-N.1 mondial après sa victoire 7-5, 6-1 acquise en 1h29 aux dépens de l'Autrichien.