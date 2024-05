Tennis: à Rome, la course contre le temps de Nadal et Djokovic

A moins de trois semaines de son probable ultime Roland-Garros, Rafael Nadal n'a plus que le Masters 1000 de Rome pour retrouver ses repères sur terre battue alors que Novak Djokovic espère tourner la page de son décevant début d'année.

C'est peut-être la dernière fois que "Rafa" et "Djoko" sont les deux attractions d'un Masters 1000. Et c'est peut-être la première fois qu'une telle affiche avec deux joueurs qui ont remporté à eux deux 46 tournois du Grand Chelem, laisse quelques regrets aux organisateurs et spectateurs.