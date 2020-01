Le Russe Andrey Rublev a remporté samedi le tournoi de Doha aux dépens du Français Corentin Moutet, dont c'était la première finale sur le circuit ATP, 6-2, 7-6(3).

Andrey Rublev, 22 ans et 23e mondial, a dominé le match puis résisté en fin de deuxième manche au retour du Français, 81e joueur mondial, et tombeur de Stan Wawrinka en demi-finale. Rublev remporte son troisième tournoi, après Umag sur terre battue en 2017 et Moscou sur dur en 2019.