Tennis: Ruud s'impose à Genève et prend date avant Roland Garros

A une semaine de Roland-Garros (30 mai-13 juin), le jeune Norvégien Casper Ruud, tête de série de N.3, a pris rendez-vous en remportant samedi le tournoi ATP de Genève aux dépens du Canadien Denis Shapovalov, tête de série N.2.

Ruud, 22 ans et 21e joueur mondial, a dominé Shapovalov, 15e mondial, en deux manches 7-6 (8/6), 6-4. A la faveur de cette victoire, Ruud figurera parmi les têtes de série Porte d'Auteuil.

Le Norvégien qui avait atteint cette saison les demi-finales successivement à Monte Carlo, Munich et Madrid, a ainsi remporté son 2e titre après une victoire au tournoi de Buenos Aires en février 2020.

"C'est bon pour la confiance", a-t-il réagi. "Je dois me préparer conne si c'était le plus gros tournoi de ma vie, et ce sera l'un des plus importants", a-t-il ajouté alors que son meilleur résultat à Roland Garros est un 3e tour en 2019 face à Roger Federer et en 2020 face à l'Autrichien Dominic Thiem.

Le Norvégien, fils de l'ancien joueur Christian Ruud, 39e joueur mondial en 1995 et désormais son entraîneur, avait dominé en demi-finale l'Espagnol Pablo Andujar, tombeur au 2e tour de Roger Federer.

"J'espère que la forme que je montre actuellement va aussi affecter les autres joueurs: ils penseront que ce sera difficile s'ils me rencontrent", a-t-il ajouté.

"J'espère que je peux faire des dégâts et être en deuxième semaine", a encore déclaré le Norvégien.

Malgré sa défaite, Shapovalov a indiqué de son côté qu'il abordait Roland Garros sereinement.

"J'ai la conviction que c'est un tournoi où je peux réussir", a assuré le Canadien qui n'a jamais franchi le 2e tour dans le Grand chelem parisien. "Je me vois aller loin à l'avenir. C'est un endroit où j'aime jouer", a ajouté le joueur de 22 ans.