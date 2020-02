Tennis: Sabalenka en finale à Doha

La Bélarusse Aryna Sabalenka (13e mondiale) s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Doha après avoir battu vendredi la Russe Svetlana Kuznetsova (6-4 6-3).

Sabalenka a construit son succès par sa puissance sur les premières et deuxièmes balles pour se défaire, en un peu plus d'une heure (1h13), de l'ex N.2 mondiale Kuznetsova et double lauréate de Grand Chelem (Roland-Garros en 2009 et l'US Open en 2004), aujourd'hui tombée au 46e rang mondial.

Il s'agit de la première finale en 2020 pour la Bélarusse, titrée à cinq reprises l'année dernière.

A 21 ans, elle disputera la finale face à la vainqueure de l'autre demie qui oppose la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty à la Tchèque Petra Kvitova.