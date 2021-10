Tennis: sacrés à Moscou, Karatsev et Kontaveit confirment leur ascension

Le Russe Aslan Karatsev, 22e joueur mondial, a confirmé sa grande forme cette année en remportant dimanche sur ses terres le tournoi ATP 250 de Moscou, après avoir écrasé en finale le Croate Marin Cilic 6-2, 6-4.

Karatsev, 28 ans, a survolé la partie en signant notamment trois breaks et quatre jeux blancs dans ce match qui a rapidement viré au concours de force entre les deux cogneurs.

Le Russe n'a jamais paru menacé et a dicté son rythme depuis sa ligne de fond de court. Le vétéran croate, 33 ans, a souvent couru après la balle et accumulé les erreurs.

Karatsev, qui a sorti son compatriote Karen Khachanov en demi-finale et le Français Gilles Simon en quarts, prend ainsi sa revanche sur Cilic qui l'avait battu en deux sets lors de leur précédente confrontation, en août à Cincinnati.

Cilic, 41e mondial et vainqueur de l'US Open en 2014, briguait son vingtième titre et une troisième victoire à Moscou, tournoi qu'il a remporté en 2014 et 2015.

Karatsev, qui est l'une des révélations de cette saison, empoche donc son deuxième titre, après Dubaï en mars, et continue son ascension qui l'a notamment vu atteindre le dernier carré de l'Open d'Australie en février.

"C'est un rêve qui se réalise pour moi. Gagner ici représente beaucoup", a déclaré après la rencontre le joueur russe, qui ne figurait même pas dans le top 100 au début de l'année et qui sera 18e mondial au prochain classement ATP.

- Le miracle Kontaveit -

Sa victoire a redonné le sourire aux Russes qui avaient vu plus tôt dimanche leur championne, Ekaterina Alexandrova, 37e joueuse mondiale, perdre la finale du tournoi WTA 500 de Moscou face à l'Estonienne Anett Kontaveit, 20e mondiale, lors d'un match spectaculaire.

Battue lors du premier set et menée 4-0 dans le deuxième, Kontaveit, 25 ans, a livré un combat acharné et renversé la situation en remportant sept jeux de suite, s'imposant au bout de 2h22, 4-6, 6-4, 7-5.

"Le match était très équilibré. J'ai essayé de me battre avec tout ce que j'avais et c'est ce qui m'a sauvée", a déclaré l'Estonienne après la rencontre.

Kontaveit décroche ainsi le quatrième titre en solo de sa carrière, le troisième en 2021 après Cleveland en août et Ostrava en septembre.

Cette victoire récompense la très belle saison de l'Estonienne, qui a disputé cinq finales cette année, remporté 21 de ses 23 dernières rencontres et reste sur une série de 10 victoires en indoor.