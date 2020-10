Tennis: Sam Querrey a quitté la Russie malgré un test positif au Covid-19

Le tennisman américain Sam Querrey a quitté la Russie dans un jet privé malgré un test positif au Covid-19, ont annoncé jeudi les organisateurs du tournoi de Saint-Pétersbourg auquel il devait participer.

Sam Querrey, ex-N.11 mondial et demi-finaliste de Wimbledon en 2017, a quitté la Russie avec sa femme et leur fils de neuf mois alors que les protocoles sanitaires de l'ATP voulaient qu'il s'isole dans son hôtel jusqu'à ce qu'un appartement lui soit trouvé dans la ville.

L'Américain de 33 ans avait dû déclarer forfait pour le tournoi de Saint-Pétersbourg après des tests positifs de lui et de "membres de sa famille" au Covid-19 le 11 octobre.

Les tentatives des officiels pour s'entretenir de sa santé ont échoué: Querrey "n'a jamais ouvert la porte de sa chambre - ni le 12 octobre, justifiant son refus par le fait que son enfant dormait, ni le 13 octobre, malgré un accord préalable", écrivent les organisateurs du tournoi dans un communiqué.

Querrey aurait dû être soumis jeudi à un autre test PCR.

"Au lieu de cela et d'agir en conformité avec les règles de l'ATP et le protocole sanitaire du tournoi, à 5h45 du matin le 13 octobre, Sam Querrey et sa famille ont quitté l'hôtel sans en informer la réception - comme filmé par les caméras de sécurité de l'hôtel", est-il précisé dans le communiqué.

"Comme il l'a dit à un responsable de l'ATP, il a quitté la Russie à bord d'un jet privé. Le responsable de l'ATP a transmis cette information aux organisateurs du tournoi après que les médecins ont de nouveau échoué à examiner la famille", est-il encore écrit.

Les organisateurs du tournoi, qui affirment s'être conformés au protocole sanitaire, ajoutent qu'il est à présent de la responsabilité de l'ATP de décider si Sam Querrey doit être sanctionné ou non.