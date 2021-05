Tennis: Tsitsipas expéditif en finale à Lyon face à Norrie

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e joueur mondial s'est facilement imposé (6-3, 6-3) dimanche en finale du tournoi de tennis ATP de Lyon aux dépens du Britannique Cameron Norrie (N.49) pour remporter son deuxième titre cette saison.

Tsitsipas (22 ans), tête de série N.2 de l'épreuve, avait auparavant gagné le Masters 1000 de Monte-Carlo, déjà sur terre battue en avril. Il avait encore atteint la finale à Barcelone face à Rafael Nadal puis à Acapulco, sur dur, contre l'Allemand Alexander Zverev, mais avait perdu les deux fois.

C'est le septième titre de la carrière du Grec, qui se présentera à Roland-Garros comme l'un des favoris, et suffisamment en confiance pour se passer de jouer un ultime tournoi cette semaine, avant les Internationaux de France.

S'appuyant sur un service efficace, comme tout au long de la semaine où il n'a perdu qu'un set, Tsitsipas, a fait parler sa puissance, et a remporté la première manche 6-3 en 39 minutes.

Dans la seconde, le Grec a pris l'engagement de Cameron Norrie au septième jeu (4-3) pour filer vers la victoire en une heure neuf minutes, ne laissant échapper qu'un point sur les deux derniers jeux.

"Je me sentais en bonne forme au début du tournoi. C'était difficile aujourd'hui face à un adversaire qui a fait une bonne semaine. Il fallait tenir ses nerfs", a-t-il réagi à la sortie du court.

"Je suis fier de ce que j'ai réalisé. Je suis resté concentré sur mes objectifs et ça a fonctionné. Je vais me reposer et retourner à l'entraînement. Roland-Garros est l'un des +Grands Chelems+ que j'adore le plus. J'espère que ça se passera bien", a-t-il encore ajouté.

Son adversaire, Norrie (25 ans), qui n'a pas encore gagné de titre sur le circuit majeur (trois finales perdues désormais), n'a rien pu faire malgré une bonne résistance au début de chaque set.

En panne de solutions, il lui a aussi manqué l'expérience nécessaire pour gérer l'événement, au-delà de la supériorité incontestable de Tsitsipas.

Il a toutefois disputé un bon tournoi au cours duquel il a notamment éliminé (6-3, 6-2), au 2e tour, l'Autrichien Dominic Thiem, 4e joueur mondial et tête de série N.1 de l'épreuve.

Enfin, en finale du double, la paire française Nicolas Mahut-Pierre-Hugues Herbert s'est inclinée devant le Monégasque Hugo Nys et l'Allemand Tim Puetz 6-4, 5-7 (10-8).