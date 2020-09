Tennis: Wawrinka chute d'entrée à Rome contre un tout jeune Italien

Le Suisse Stan Wawrinka a chuté mardi dès le premier tour du tournoi de Rome contre un tout jeune Italien Lorenzo Musetti, 249e mondial, en deux sets 6-0, 7-6.

Totalement hors du coup au premier set, le triple vainqueur en Grand Chelem, classé 17e à l'ATP, s'est réveillé alors qu'il était mené 2-0 dans la seconde manche, mais il était déjà trop tard pour reprendre le contrôle du match.

Musetti, qui a passé trois tours de qualifications avant de pouvoir disputer son premier match dans un tableau principal de Masters 1000, est resté concentré dans le tie-break final qu'il a largement dominé.

Wawrinka, 35 ans, a payé un début de match totalement à l'envers, où il a multiplié les fautes directes et raté des gestes qui paraissaient simples devant le filet.

Musetti, plus jeune joueur du tableau, est né en 2002, l'année où Wawrinka faisait ses premiers pas sur le circuit professionnel.

Son entraîneur, Simone Tartarini, avait évoqué avant le match une "mission impossible" pour son jeune protégé. "Mais Lorenzo aime ce genre de situation, il est donc archi motivé", avait-il assuré.

Comme Rafael Nadal, Stan Wawrinka a renoncé à la mini-tournée américaine (Cincinnati et US Open). Sa seule compétition depuis la reprise après six mois de pause liée à la pandémie de coronavirus était un tournoi Challenger (2e division de l'ATP) remporté à Prague, déjà sur terre battue.