Tennis/Stuttgart: Swiatek trop forte pour Zheng, Garcia a souffert mais passe

Jamais été inquiétée dans la première manche, elle a rapidement ravi le service de son adversaire pour mener 2-0, puis a confirmé son break, avant que Zheng, dans un sursaut d'orgueil ne réduise l'écart (3-1). Mais la suite a été une démonstration de force de Swiatek qui a encore breaké par un jeu blanc avant de conclure sur sa mise en jeu en 32 minutes.

La deuxième manche a été beaucoup plus disputée, les deux joueuses se rendant coup pour coup. Alors que Zheng est enfin parvenue pour la première fois à lui prendre son service pour revenir à 4-4, la triple lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros en 2020 et 2022 et US Open en 2022) a aussitôt repris celui de son adversaire, puis a servi pour le gain du match avant de s'imposer pour la troisième fois en autant de confrontations avec la Chinoise (6-4).

Swiatek affrontera la Tchèque Karolina Pliskova pour une place en demi-finales. L'ex-N.1 mondiale s'est défaite de la Croate Donna Vekic au terme d'un long bras de fer conclu en trois sets 6-2, 6-7, 7-6 en 2 h 20 min.