Tennis/United Cup: la France bat l'Allemagne de Zverev au bout du suspense

Pour son entrée en lice dans le groupe D, la France a frappé un grand coup en dominant l'équipe du N.7 mondial, Alexander Zverev. Elle le doit en grand partie à Caroline Garcia, victorieuse en simple contre Angelique Kerber 1-6, 6-2, 6-2, puis en double, associée à Edouard Roger-Vasselin contre Zverev et Kerber 7-6 (7/4), 2-6, 12-10.

La compétition des Français avait débuté par la défaite 6-4, 4-6, 3-6 d'Adrian Mannarino, 22e à l'ATP, face à Zverev. Mais Garcia, 20e mondiale, avait relancé l'équipe tricolore lors du deuxième simple face à Kerber, 35 ans, de retour sur les courts après la naissance de sa fille en février.

Après être passée à côté de la première manche, concédée 6-1 en 24 minutes, la Lyonnaise, ancienne N.4 mondiale, a retrouvé son tennis pour empocher facilement les deux suivantes sur le même score (6-2).

Plus tôt, Mannarino avait lui connu un scénario inverse à celui de Garcia, en remportant le premier set face à Zverev avant de subir le retour de l'Allemand, double vainqueur des Masters en 2018 et 2021 et finaliste de l'US Open en 2020.