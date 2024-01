Tennis/United Cup: Mannarino battu par Zverev

Le Français avait pourtant pris les commandes de la rencontre après le gain de la première manche avant de subir le retour de l'Allemand, double vainqueur des Masters en 2018 et 2021 et finaliste de l'US Open en 2020.

Dans ce groupe D, l'Allemagne, qui s'est imposée en double face à l'Italie, est en tête devant les Français et les Italiens.

La United Cup regroupe dix-huit nations dans six poules réparties entre Sydney et Perth. Le premier de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes s'affronteront en quarts de finale.